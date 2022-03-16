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Kahraman, şampiyon güreş takımını ağırladı

2021-2022 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Serbest Güreş Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonu olan Kahramanmaraş Spor Lisesi güreş takımı, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından tebrik edildi.

Kahraman, şampiyon güreş takımını ağırladı

Kahraman, şampiyon güreş takımını ağırladı

2021-2022 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Serbest Güreş Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonu olan Kahramanmaraş Spor Lisesi güreş takımı, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından tebrik edildi.

16 Mart 2022 Çarşamba 08:58
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4-6 Mart 2022 tarihleri arasında Yozgat ilinde düzenlenen şampiyonluk müsabakalarına katılan Kahramanmaraş Spor Lisesi Gençler B Kategorisi Serbest Güreş Takımı’nda 55 kiloda mücadele eden Şahin Acar ile 65 kiloda mücadele eden Remzi Temur Türkiye birinciliği, 71 kiloda mücadele eden Fatih Özgen Türkiye ikinciliği, 48 kiloda mücadele eden Kahraman Eski Türkiye üçüncülüğü ve son olarak 45 kiloda mücadele eden Hacı Osman Yüce ise Türkiye beşinciliği elde etti.

Ayrıca takım halinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Kahramanmaraş Spor Lisesi Gençler B Kategorisi Serbest Güreş Takımı sporcuları, sorumlu öğretmenleri ve okul idarecilerini Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman makamında kabul etti.

Elde edilen başarının çok önemli olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, başta öğrenciler olmak üzere başarıda emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda güreş takımına, öğretmenlere ve okul idarecilerine hediyeler takdim edildi.

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