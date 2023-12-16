Kahramanmaraş Genç Nesilde hedef Play-Off!

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş Üssü depremlerinde büyük yara alan Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü geçen sezon kaldığı yerden devam ederken sporcu portfeyini koruyup Lige damga vurmayı planlıyor.

Genç ve tecrübeli Başkan Osman Doğru yönetiminde Kısıtlı bütçe ile yola çıkan ve oldukça uzun yol kat eden Hentbol takımı bu sezon play-off oynamayı planlıyor. Deprem dolayısı ile hem sporcu, hem malzeme hemde destek bulmakta zorlanırken eldeki kadroyu koruyup Ligde heyecanlı anlar yaşatmayı planlıyor.

BESYO mezunu genç 7 kişi Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübünü kurarak 7’den 70’e spor yaptırma peşinde. Yenilikçi ve genç nesile hitap etmeye çalışan ve amacı 7’den 70’e spor yaptırmak ve başarıya odaklı olan BESYO mezunu genç 7 kişinin kurmuş olduğu Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Hentbol takımı Kahramanmaraş’ın Altın Kızlar topluluğunu bir araya getirerek play-off oynamak için gece gündüz çalışıyor.

Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü 7’den 70’e halkımızın hem kültürel hem sosyal hemde sporsal anlamda en üst seviyeye çıkartmayı amaçlayan etkinlikler, sempozyumlar, online konferanslar, turnuvalar düzenleyerek milli manevi değerlerimize sahip çıkmayı amaçlarken yeni proje ile de sportif alana hizmet etmeye çalışıyor.

Türkiye genelinde 12-65 Yaş Arası Kadın ve Erkekler spora meyilli insanları harekete geçirmek isteyen Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü yöneticileri, geçmişten günümüze iz bırakmış spor yazarları, spor adamları ve spora değer katan isimleri ‘spor köşem’ de hem misafir ederek hem de online olarak halkımızla buluşturarak spor kültürünün tüm halk kitlesine ulaşması planlanmakta. Şehrin ihtiyaçlarından ortaya çıkan projemizin amacı, sadece okumak ve sporu geliştirmeye yönelik imkanlarla sınırlı kalmayan, canlı bir spor kültürel ortamın gençler ve tüm yaş gurubu için şehrin cazibe merkezi oluşturmasını amaçlamakta.

Genç Nesil Bilişim SK, Kadınlar Hentbol 2. Lig H Grubu'nda mücadele eden Temsilcimiz, antrenör Murat Bolat yönetimindeki çalışmalarını sürdürüyor.