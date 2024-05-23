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Kahramanmaraş’ta Final Four Heyecanı dev ekranlarda yaşanacak

Büyükşehir Belediyesi, 24 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe’nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynayacağı Final Four mücadelesini Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan dev ekranlarda sporseverlerle buluşturacak.

Kahramanmaraş’ta Final Four Heyecanı dev ekranlarda yaşanacak

Kahramanmaraş’ta Final Four Heyecanı dev ekranlarda yaşanacak

Büyükşehir Belediyesi, 24 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe’nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynayacağı Final Four mücadelesini Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan dev ekranlarda sporseverlerle buluşturacak.

23 Mayıs 2024 Perşembe 20:14

Şehirde sporu teşvik etmek ve tesislerin sayısını artırmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren, daima spor ve sporcunun yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere özel bir çalışma daha yapıyor. Mücadele ettiği EuroLeage’de Final Four’a yükselen Fenerbahçe’nin 24 Mayıs Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile yapacağı basketbol maçı Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan led ekranlarda canlı yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi,saat 19.00’da başlayacak ve heyecan dolu anlara sahne olacak basketbol mücadelesini dev ekranlardan takip etmeye tüm sporseverleri davet etti.

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Kahramanmaraş’ta Final Four Heyecanı Dev Ekranlarda Yaşanacak
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