Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Ali Sezal ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş kıymetli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Kendisine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın eski siyasetçilerinden Ali Sezal'ı evinde ziyaret etti.

İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güngör ise yaptığı açıklamada, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş değerli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Hayır duasını aldık. Misafirperverliği ve hüsnü kabulü için çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.