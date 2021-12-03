Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel Bir Kusur Değildir”
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel...
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek hem öğretecek
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek...
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Ali Sezal’ı evinde ziyaret etti.

Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Başkan Güngör Ali Sezal’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Ali Sezal’ı evinde ziyaret etti.

03 Aralık 2021 Cuma 09:28
banner459

Ali Sezal ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş kıymetli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Kendisine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın eski siyasetçilerinden Ali Sezal'ı evinde ziyaret etti.

İki dönem belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güngör ise yaptığı açıklamada, "Şehrimize hizmet yolunda büyük emekler sarf etmiş değerli büyüğümüz Ali Sezal ile hasbihal ettik. Hayır duasını aldık. Misafirperverliği ve hüsnü kabulü için çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör Ali Sezal’ı Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akedaş’tan personele eğitim!
Akedaş’tan personele eğitim!
Gürbak Engelliler Gününü Kutladı
Gürbak Engelliler Gününü Kutladı
Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı
Elbistan’da İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı
Büyükşehir’den Gedemen’e 4 Şeritli Yeni Bulvar
Büyükşehir’den Gedemen’e 4 Şeritli Yeni Bulvar
Başkan Güngör, ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber