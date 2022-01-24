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Başkan Güngör, Seraları Tekrar Ayağa Kaldıracağız

Yoğun kar yağışı sebebiyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz ve Valiliğimizle konuyu yakından takip ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu seraları tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Başkan Güngör, Seraları Tekrar Ayağa Kaldıracağız

Başkan Güngör, Seraları Tekrar Ayağa Kaldıracağız

Yoğun kar yağışı sebebiyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz ve Valiliğimizle konuyu yakından takip ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu seraları tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:48
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde etkili olan kar yağışları sebebiyle seraları zarar gören üreticilerle bir araya geldi. Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde beraberinde Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan ile incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Güngör, “Hemşerilerimizle, esnafımızda bir araya geldik. Seralarımızı yerinde gördük. Tabi son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle seralarımızda çökme olmuş. Bölgeyi yerinde inceledik. Kahramanmaraşımızda hatırı sayılır bir seracılık var. Şehrimiz için önemli bir üretim potansiyeli” diye konuştu.

Üreticimizin Yanındayız

Devletin tüm birimleriyle zarar gören seraları tekrar ayağa kaldıracaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yoğun kar yağışı nedeniyle üreticilerimizin kayıpları ile ilgili Tarım İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapmış. Biz de mahallinde gördük. Milletvekillerimiz, Valimiz ve Tarım İl Müdürümüz ile sürekli istişare halindeyiz. İnşallah yeni sezona, buradaki ekim sürecini, seralarımızı tekrar hazırlamak istiyoruz. Elbirliğiyle tekrar bu seralarımızı ayağa kaldırmış olacağız. Esnafımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Sera üreticileri ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Son Güncelleme: 24.01.2022 18:44
Anahtar Kelimeler:
Seraları Tekrar Ayağa KaldıracağızBaşkan Güngör
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