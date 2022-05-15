Başkan Mahçiçek, 28 Ülkeden Gelen Akademisyenlere Expo 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediyesi’nin de destek verdiği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 21’inci Uluslararası İşletmecilik Kongresi başarıyla sona erdi. Kongrede, yönetim ve organizasyon, pazarlama, muhasebe, finansman, üretim yönetimi, sayısal yöntemler, yönetim bilişim sistemleri ve girişimcilik gibi işletmecilikle ilişkilendirilebilen tüm bilim dallarından Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edildi. 3 gün süren kongre, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na düzenlenen toplantıyla son buldu. Başkan Mahçiçek, 28 farklı ülkeden Uluslararası İşletmecilik Kongresi için Kahramanmaraş’a gelen akademisyenlere vizyon projesi EXPO 2023’ü anlattı.

“Kahramanmaraş’ımızın marka değeri çok daha üst sıralar taşınacak”

EXPO 2023 ve kente 4 milyon metrekarelik devasa birdeniz kazandıracak Su Tutucu Sedde aksı Projesi’nin tanıtım filminin izlenmesinin ardından akademisyenlere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,Kahramanmaraş’ın Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün oldu. 21’ncisi düzenlenen Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz ev sahipliği yaptı. Onikişubat Belediyesi olarak bu ev sahipliğinin içerisinde yer alalım, destek verelim istedik. Gelen misafirlerimizle ilgi ne tür hizmetler arsa biz karşılayalım dedik. Uluslararası İşletmecilik Kongresi üç gün devam etti. Üç günün sonunda da 28 farklı ülkeden kongreye gelen akademisyenlerle EXPO 2023 Rekreasyon Alanımızda beraber olduk. Misafirlerimize hem alanda hem da tanıtım filmi üzerinden EXPO 2023 hakkında bilgi verdik. İnşallah, bizim projemizin de desteğiyle Kahramanmaraş bu kabil toplantılara çok daha fazla ev sahipliği yapacak. Böyle böyle Kahramanmaraş’ımızın marka değeri çok daha üst sıralar taşınacak. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyemiz bu rüya projeyi gerçekleştirmek için gayret ediyor. İnşallah vaktinde de gerçekleştirip hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir projeyi insanlarımızın beğenisine sunacağız” dedi.

“6 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı bir Kahramanmaraş göreceksiniz”

Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın marka değerini ve tanınırlığını artırmak için çalıştıklarına değinen Başkan Mahçiçek, “Tanıtım eksikliğimizi başka bir projeyle çözebilme imkanımız yok maalesef. Bizim tahminimize göre ilk 6 ayda 2 milyon, sonraki senelerde ise 1 milyon ziyaretçi olacak. İçerisine eklediğimiz projeler alanımızı sürdürülebilir yapacak. Bakın bu proje için de devletimizden 1 TL bile almadık, tamamen kendi kaynaklarımızı kullanarak yapıyoruz. Aynı zamanda 450 bin nüfuslu belediyemizin sigorta veya vergi borcu da yoktur. Yaptığımız çalışmalarla model ve modern bir ilçe oluşturduk, sonrasında da dedik ki artık kaldırım belediyeciliği yok, uluslararası projelerle Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ı dünyanın dört bir yanından ziyaret edilen, çok önemli bir kent haline getireceğiz. İşte bizim böyle bir hayalimiz var. Kahramanmaraş’ı dondurmasıyla, biberiyle, sanayisiyle, tabiatıyla, kültürüyle ve çok değerli gastronomisiyle birlikte EXPO 2023 ile ülke gündemine taşıyacağız. Emin olun ki Kahramanmaraş, EXPO gibi birçok önemli projeye layık. İnşallah 6 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı bir Kahramanmaraş göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Programa, Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Bakan ve Uluslararası İşletmecilik Kongresi Danışma Kurulu BaşkanıProf. Dr. Şükrü Akdoğan’ın yanı sıra 28 farklı ülkeden gelen çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Bakan, kongreye desteklerinden dolayı Başkan Mahçiçek’eplaket ve teşekkür belgesi takdim etti.