Başsavcı Tiryaki, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili birçok bilgi kirliği var”

Asrın Felaketi olarak adlandırılan 6 şubat Depremlerinden sonra Kahramanmaraş’a yaz kararnamesi ile geldiğini ve geldiği günden bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, “Bundan sonra en az Yılda bir olmak üzere Basınla bir araya geleceğini ve Yıllık değerlendirme yaparak halkın elde ettiği bilgi kirliğinin ortadan kalkmasını Basın yolu ile çözeceklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, konuşmalarında Kahramanmaraş gibi depremi yaşamış bir ilde görev yapmanın sorumluluğunu iyi bildiklerini dile getirerek, “Tanışmamıza vesile olan bu programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz Malumunuz olduğu üzere ben ve Cumhuriyet Başsavcısı meslektaşlarım ve 25 cumhuriyet savcısı arkadaşımız bu yaz kararnamesiyle beraber Kahramanmaraş Adliyesi'nde göreve başlamış bulunuyoruz. Tabii geldiğimizde yoğun bir tempoyla başladığımız bu süreçte Sizlere ancak ağırlayabiliyoruz. Bu gecikmeden dolayı da hepinize ayrı ayrı özür diliyoruz. Bizi bu noktada mağdur görmenizi istiyoruz. Ama inşallah bundan sonra belediye rutin ağırlıklarla inşallah bu programları düzenleyeceğiz, sertifika edeceğiz ve İlimizin adli açıdan durumunu değerlendirmek, aynı zamanda vatandaşlarımızla, adliyemizin vizyonunu, mevcut durumunu aktarabilmeniz inşallah fırsatlarını birlikte arayacağız. Ve bundan dolayı tekraren buraya katılımlar dolayı hepinize ayrı ayrı hakikaten teşekkür ediyorum. Malumunuz altı Şubat gibi felaketi yaşamış ve merkezi olan bir ilde göreve başlamış bulunuyoruz. Ben öncelikle bu vesileyle vefat eden her bir vatan adına, deprem şehitlerimize, yine son günlerde malum yurt içinde, yurt dışında terörle mücadelede vatanımızı, milletimizi korumaya çalışan güvenlik güçlerimizden şehit olanların rahmetle anıyorum. Cenabı Allah'tan hepsinin mekanlarının cennet olması hususunda dua ediyoruz. Ailelerine sabırlar diliyorum. Göreve başladığım andan itibaren özellikle deprem soruşturmaları olmak üzere genel itibariyle adliyemizin durum değerlendirmelerini yaptık. Ve bu durum değerlendirmelerinin neticesinde birtakım hem bürolaşma ve kurumsallaşma adına çalışmalarımız oldu. Hem de bu soruşturmaların daha nitelikli, nitelikli şekilde yürütülmesi, hususunda iş bölümlerimiz şekilde düzenledik” dedi.

ADLİ PERSONELİ EN YETERLİ İL KAHRAMANMARAŞ

Daha önce 7 ilde görev yaptığını ve yaptığı illerde Adli personel sıkıntısı çektiklerini Kahramanmaraş’ta bu sorunu yaşamadığını dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, “şu an itibariyle adliyemizde bir başsavcı, iki başsavcı vekili ve kırk cumhuriyet savcısıyla, adli soruşturmaların yürütülmesi hususunda Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hizmet ver Çalışıyoruz. Bu dönemden itibaren tabii bir önceki yıla göre baktığımızda yaklaşık olarak bir yüzde yirmi yedi virgül kırk sekizlik bir artış soruşturma dosyalarında artış da karşı karşıyayız. Bir önceki yılda yaklaşık olarak otuz iki bin soruşturma dosyası gelirken iki bin yirmi üç yılının Aralık ayı itibariyle gelen dosya sayımız yaklaşık kırk bir bin. Artışın ana nedeni depremden kaynaklanır. Özellikle müsalik olan soruşturmalar bu soruşturmaların biz istediği bir şekilde yürütülmesi açısından öncelikle dediğim gibi bürolaşma yoluna gittik. Bu noktada deprem soruşturmaları bürosu kurulmuştu. Biz bunu belirli bir çalışma terazisine büründürdük. Yine ihbar bürosu gibi bir büro kurduk. Zaman aşırı bürosu kurduk. Yaklaşık bu şekilde dört ayda bir onun yeniden kurulumu birkaç büromuzun da değişikliğiyle, bütün değişikliğiyle beraber çalışmaya başladık. Malumunuz kişilerin lekelenmeme hakkı çok kutsal bir hak. Biz bu hakkı önemsiyoruz. Bu noktada özellikle ihbar yani kişiyle ilgili soyun, genel vatandaşın sonunu düşünerek, düşünmeyerek, birbiriyle ilgili yanlış şikayetler, bazen sosyal medyada yani ihbar suikast birtakım ifadeler haberlere maalesef oluyor ülkemizde. Bunlar da vatandaşın mağduriyetine sebebiyet vermemek adına öncelikli olarak bu tür ihbarları biz aşağıdaki ihbar büromuza alıyoruz, bunları araştırıyoruz. Bunlarla ilgili delil bulunduğu takdirde, yani soruşturmaya yeterli beceri bulunduğunu değerlendirdiğiniz anda kişiyle ilgili adli soruşturma sürecini başlatıyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM DEYİNCE EBRAR SİTELERİ AKLA GELİYOR

6 Şubat depremleri ile ilgili Kahramanmaraş denince akla Ebrar Siteleri geldiğini ve Ebrar Siteleri ile ilgili ise halkın merak ettiği konular olduğunu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, “Depremlerde Ebrar Sitelerinin Müteahhiti Tevfik Tepebaşı’nın serbest bırakılmasına ilişkin çıkan haberler maalesef bilgi kirliğinden ibarettir. Tepebaşı, sadece bir dosyadan tahliye edildi, halen tutuklu konumunda bulunuyor. Diğer dosya ise 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 60’tan fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Tevfik Tepebaşı, bilirkişi raporunun ardından tahliye edilmesine ilişkin kamuoyunda birçok iddia ortaya atıldı. Dosyasından tahliye edildi şuan da halen tutuklu konumunda” dedi.

MAHKEME SÜRECİNDE OLAN DOSYALAR İÇİN HALEN TUTUKLUDUR

Tevfik Tepebaşı gibi birçok isimin dosyaları bulunduğu müteahhitlerin halen tutuklu konumunda olduğunu dile getiren Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, “Mevcut delil durumu, binalardaki vefat sayıları dikkate alınarak, bir dosyanın mahkeme safhasında adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmiş. Ama şu an hala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde bu şüphelilerin halen tutuklu konumunda Dosyalarının devam ettiği yaklaşık 5-6 aya kadar bütün dosyalar tamamlanacak. Yaklaşık 100 dosyanın 82’sini tamamladık. Geri kalanları da ivedi bir şekilde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.