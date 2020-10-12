Bertiz’e 13 milyonluk yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ile bölge muhtarlarının yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Güngör, Bertiz bölgesinin il ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Üretimimiz Güçlü

Başkan Hayrettin Güngör, “Bertiz Bölgesi, doğası ve klimasıyla şehrimizin önemli üretim merkezlerinden. Kabarcık ve Mahrabaşı üzümleri, sucuk, samsa, bastık ve pekmez bu bölgenin önemli bir değeri. Bölgedeki hemşerilerime, çiftçimize bereket diliyorum. Bu üretim bizim için önemli bir güç. Pandemide bunu gördük. Zaman zaman şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Kahramanmaraşımızda ürün noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı” diye konuştu.

Çalışmalar Devam Edecek

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili de bilgileri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu bölgede 24 mahallemiz bulunuyor. Bugüne kadar gerek ulaşım ve alt yapı gerekse tarımsal destek alanlarında 13 Milyon TL’lik yatırımımız oldu. Bölgeye ulaşım sağlayan arterlerde genişletme ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdik. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Yedikuyular’a Konaklama İmkanı

Bölgedeki muhtarlara Yedikuyular Kayak Merkezi’nde devam eden çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Hayrettin Güngör, “Bölgenin önemli bir değeri Yedikuyular’da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bölgede ilk kez bu sezonda konaklama imkanı sağlamış olacağız. 25 bungalov ev ve bedesten inşaatı sürüyor. Aynı zamanda altyapı ve yol genişletme çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından bölgede ziyaretlerine devam etti.