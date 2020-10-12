Çağlayancerit hizmette altın çağını yaşıyor

Çağlayancerit Belediyesinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Doğası ve tarım potansiyeliyle Kahramanmaraş’ın en gözde ilçelerinden olan Çağlayanceritte, kent merkezi ve köylerin yıllardır yılan hikayesine dönen kronikleşen yol, su ve kanalizasyon problemleri bier birer çözme kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi ile el ele veren ilçe belediyesi, üst yapı projeleriyle de ilçeyi değiştiriyor. İlçede, Fen İşleri Daire Başkanlığı kış şartları ağırlaşmadan yapımı süren mahalle yollarını bitirmeye gayret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, yatırımlar hakkında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sinan Çeçen ve ekibinden bilgi aldı.

Başkanı Sarıaltun; “Çağlayancerit Belediyesi olarak ilçe genelinde yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Çağlayancerit Taziye evinin hemen yanına yapımına başlanılan park ve çay bahçesi yapım çalışmaları sürüyor. Akabinde en kısa zamanda mevcut pazar alanının üzeri kapatılarak ilçemize kazandırmayı planlıyoruz.” Diye konuştu.

‘El değmedik sokak, cadde bırakmayacağız’ diyen Başkanı Sarıaltun, “İlçemiz geniş ve hem alt ham üst yapı ihtiyacı olarak diğer ilçelerimize göre kat kat fazla durumda olan bir ilçedir. İlk günden itibaren başlattığımız alt ve üst yapı yatırım seferberliğimiz kesintisiz ve her geçen gün hızını arttırarak devam etmektedir. Anlayış ve desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.