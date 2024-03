Ceyhan “Ahlaklı belediyecilik bayrağını Kahramanmaraş’a dikeceğiz”

31 Mart yerel seçim çalışmalarına tam gaz ara vermeden devam eden Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, şehirdeki esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Tarihi Kapalıçarşı’da ve Kuddusi Baba Bulvarı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunan Ceyhan, esnaflardan ve vatandaşlardan kendisine karşı gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 31 Mart günü seçim sonrası Onikişubat’ta ve Kahramanmaraş’taki diğer belediyelerde ahlaklı belediyecilik bayrağını dikeceklerinin altını çizen Ceyhan, Yeniden Refah’ın Kahramanmaraş’ta estirdiği rüzgârın artık fırtınaya dönüştüğünü kaydetti.

ESNAFIMIZIN TEVECCÜHÜ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Esnafların kendilerine gösterdiği teveccühün mutlu ettiğini belirten Ceyhan; bu teveccühe layık olmak için seçilmesi durumunda 1 Nisan itibariyle çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağını söyledi. Ceyhan; “Kapalıçarşı ve yıkılan emniyet müdürlüğü civarındaki esnaflarımızı ziyaret ettik, esnaflarımız, Yeniden Refah’ın arkasında olduğunu söylüyorlar. Esnaflarımızın teveccühü bizleri mutlu ediyor. İnşallah 1 Nisan sabahında güzel bir rüzgârla o günü ihya edeceğiz. Artık her yerde Yeniden Refah var. Gümbür gümbür geliyoruz. Artık bu rüzgâr fırtınaya dönüştü. Seçimlere 18-19 gün kaldı. Esnafımızın, gencimizin, yaşlımızın söylediği; “Artık bir alternatif var. Artık bir çare var. Artık Yeniden Refah var.” 31 Mart’ta ahlaklı belediyecilik bayrağını tüm belediyelere dikeceğiz. 1 Nisan’da hemen kollarımızı çemreyerek vatandaşımıza hizmetimize başlayacağız. Vatandaşlarımız bundan yana umutlu olsunlar. Bizleri bekliyorlar, inşallah bir an önce gelip o bayrağı en temiz şekilde temsil edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah rabbim hayırlara vesile kılsın” diye konuştu.

HER GEÇEN GÜN HEDEFE DAHA HIZLI VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIYORUZ

Her geçen gün hedeflerine daha hızlı ve güçlü bir şekilde yaklaştıklarına dikkat çeken Ceyhan, her karşılaştıkları vatandaşın Yeniden Refah dediğini ifade etti. Ceyhan; “2 ayı geçkin süredir sahalardayız. Her geçen gün hedefe daha da hızlı, daha da güçlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Her gittiğimiz esnafımız, her karşılaştığımız vatandaşımız, ne olursa olsun tek dedikleri Yeniden Refah oluyor. Biz bunlardan aldığımız ilgi ve alakayla, hemşerilerimizden aldığımız teveccühle bizimde enerjimiz ve motivasyonumuz artmaktadır. Bu gelişin karşısında kimse duramayacak. Hem Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye’de Yeniden Refah Partisi bu seçimlerin parlayan yıldızı olacak. Artık bu zihniyet değişecek. Artık değişim şart diyoruz. Ahlaklı belediyecilik anlayışına sahip olan, şeffaf, hesap verebilir kadrolarımızla, ayağı yere basan projelerimizle biz Yeniden Refah kadroları olarak geliyoruz. Yeni gelmedik, geri geldik” dedi.