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Doğukent Geçici Çarşıda Başvurular Başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde 14 geçici iş yerinden oluşan Doğukent Çarşısı’nda başvuruların başladığını duyurdu. Şahsen veya çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 10 Temmuz.

Doğukent Geçici Çarşıda Başvurular Başladı!

Doğukent Geçici Çarşıda Başvurular Başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde 14 geçici iş yerinden oluşan Doğukent Çarşısı’nda başvuruların başladığını duyurdu. Şahsen veya çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 10 Temmuz.

04 Temmuz 2023 Salı 17:47

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticaretin canlandırılması ve depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için AFAD ve kardeş belediyelerle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde 14 geçici iş yerinden oluşan Doğukent Çarşısı’nda başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veya https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/07/04/dogukent-carsisi-gecici-is-yeri-basvuru-ilani internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 10 Temmuz Pazartesi. Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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