Doğukent Geçici Çarşıda Başvurular Başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticaretin canlandırılması ve depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için AFAD ve kardeş belediyelerle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde 14 geçici iş yerinden oluşan Doğukent Çarşısı’nda başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veya https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/07/04/dogukent-carsisi-gecici-is-yeri-basvuru-ilani internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 10 Temmuz Pazartesi. Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.