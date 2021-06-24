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Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Dulkadiroğlu ilçesinin en gözde yeşil alanlarından olan Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanı, Pandeminin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların gözde mekanı oldu.

Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Dulkadiroğlu ilçesinin en gözde yeşil alanlarından olan Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanı, Pandeminin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların gözde mekanı oldu.

24 Haziran 2021 Perşembe 15:01
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Şehir merkezine 10 dakikalık mesafede yer alan Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesi ve çeşitli aktivite alanlarıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Özellikle pandemi sürecinde kapalı ortamlardan bunalan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte mesire alanlarına koştu. Şehir merkezine olan yakınlığı, temiz havası ve yemyeşil doğasıyla kendisine hayran bırakan Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanı, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Vatandaşların Doğal Yaşam Parkına olan ilgilerinden memnun olduklarını kaydeden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Okay, şunları söyledi: “Pandemi şartlarının normalleşmesi neticesinde uzun süredir kapalı olan Doğal Yaşam Parkımız hemşerilerimize hizmet verecek durumda. Aynı şekilde geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığımız Heyecan Bahçemiz de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu alanda ek yatırımlar yaparak buradaki imkanları daha güzel hale getireceğiz. Mevsim itibarıyla bu mesire alanlarımızın gününün geldiğini düşüyoruz. Hemşerilerimiz pandemi şartlarından çok sıkıldılar. Özlemle burada vakit geçirecekleri zamanı iple çekiyorlardı. Artık tüm park ve bahçelerimiz hemşerilerimizin emrinde. Özledikleri ve arzuladıkları o güzel günlere yeniden kavuşacaklar. İnşallah bu pandemi belasından kurtulduğumuzda daha güzel günlerde onlarla bir araya geleceğiz.”

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:16
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Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı Vatandaşların Gözde Mekanı Oldu
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