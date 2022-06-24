Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan...
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le...
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız...
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı

İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı!

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında vefat ederken, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı!

İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı!

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında vefat ederken, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

24 Haziran 2022 Cuma 16:29
banner459

Cenaze namazında konuşan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının vasiyetine uygun olarak İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle duyurdu; "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun."

HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Uzun zamandır yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 93 yaşındaki İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün hayatını kaybetti. Bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde ülkenin neredeyse her yerinden binlerce kişi akın ederken, cami avlusunda yaşanan yoğunluk drone ile de havadan görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI

Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine son anda yetişti.

"SON DÖNEMLERİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Ve son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından hakka uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve o imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili habibiyle komşu kılsın. Bizleri hep birlikte haşr ü cem eylesin. Tekrar ruhu için El-Fatiha..." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.06.2022 16:31
Anahtar Kelimeler:
İsmailağa Cemaatinin Yeni Lideri Açıklandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not
Büyükşehir’in Tiyatrosu Gaziantepli Çocuklarla Buluştu
Büyükşehir’in Tiyatrosu Gaziantepli Çocuklarla Buluştu
Kipaş Holding’ten Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına hayırlı olsun ziyareti
Kipaş Holding’ten Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına hayırlı olsun ziyareti
SANKO tıp’ta beyaz önlük töreni
SANKO tıp’ta beyaz önlük töreni
Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”
Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da adının duyurulması çok önemli”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber