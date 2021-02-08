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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucusu Doktor Halil Gürsoy, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucusu Doktor Halil Gürsoy, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:16
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Gürsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Maraş, işgal kuvvetlerine karşı tüm olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliği, inancı ve onurlu mücadelesi ile Anadolu’nun dört bir yanına cesaret veren bir direniş göstermiştir. Bugün, bu onurlu mücadele ve kahramanlık destanının 101. Yıldönümünün haklı gururunu yaşıyoruz.
Çanakkale ruhunun şahlanışı ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat Destanı, milli tarihimizin en müstesna kazanımlarından birisi olmuştur. 
Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyen Maraşlıların, “Sütçü İmam Olayı” ve “Bayrak Olayı” ile tetiklenen direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde işgalci kuvvetlerinin şehrimizden çekilmek zorunda kalmasıyla zaferle sonuçlanmıştır. 
Ecdadın bu kararlı mücadelesi, bizlere örnek olmalı. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı bu ruhu daim kılmalıyız. Aziz şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı vatanımızın her karış toprağına sahip çıkmalı ve bu emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmeliyiz.
Bu duygularla, Milli Mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutluyorum.

Son Güncelleme: 09.02.2021 13:55
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