Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği...
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

Kahramanmaraş’a yapılacak 112 bin kalıcı konut ve köy evinde 3’te birinin ihalesi yapılıp başladı!

Akyar’da yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak” dedi.

Kahramanmaraş’a yapılacak 112 bin kalıcı konut ve köy evinde 3’te birinin ihalesi yapılıp başladı!

Kahramanmaraş’a yapılacak 112 bin kalıcı konut ve köy evinde 3’te birinin ihalesi yapılıp başladı!

Akyar’da yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak” dedi.

22 Ağustos 2023 Salı 17:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar’da yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgiler aldı. İncelemeler sonrası şehir genelinde devam eden ve planlanan faaliyetlere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerin ardından şehrimizde her alanda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çadırdan konteynere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Kalıcı konutlarımız ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda hak sahiplerinin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulması için tüm kurumlarımız yoğun gayret gösteriyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni Kahramanmaraş’ı İnşa Ediyoruz

Kahramanmaraş’a toplam 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşa edileceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Hak sahipliğine konu olan konut sayısı 82 bin 104, köy evi sayısı ise 30 bin 310. Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kalıcı konutların alt ve üstyapı imalatlarında TOKİ’miz ile iş birliği içerisinde çalışıyor, kolaylaştırıcı rol oynuyoruz. Biz yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Bunun için de el birliğiyle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak” cümlelerini kaydetti.

Yerinde Dönüşüme Yoğun İlgi

Yerinde dönüşüm projesine olan ilgiden de bahseden Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizi esas aldığımızda Akyar, Karacasu ve Önsen bölgesinde toplamda 15 bin kalıcı konut yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu yine yerinde yapılacak. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi. Kahramanmaraş’ımızda 30 binin üzerinde hemşehrimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etti. Vatandaşlarımızın yerinde dönüşüme göstermiş olduğu ilgi bizleri de memnun etti” diye konuştu.

Kentsel Tasarım Projesinin Temeli Atıldı

Kentsel tasarım projesinin etaplar halinde hayata geçirildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde şehrimizde mikrobölgeleme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezimizde jeolojik etütleri tamamlanan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nın bir kısmında kentsel tasarım projemizin ilk etabının temellerini attık. Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanan alanlarda etaplar halinde kentsel tasarım projemizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek. Proje çalışmaları başladı. İnşallah ihalesi de kısa süre içerisinde gerçekleştirilerek yeni Valilik binasının inşasına başlanacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’a Yapılacak 112 Bin Kalıcı Konut Ve Köy Evinde 3’te Birinin Ihalesi Yapılıp Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur
Huzur
Afşin’de ikinci bir duyuruya kadar çeşme suyu içmeyin!
Afşin’de ikinci bir duyuruya kadar çeşme suyu içmeyin!
Pazarcık’ta öğrenciler yaya kalacak!
Pazarcık’ta öğrenciler yaya kalacak!
Ali Öztunç, “Kahramanmaraş'ta içmek için bile su yok”
Ali Öztunç, “Kahramanmaraş'ta içmek için bile su yok”
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber