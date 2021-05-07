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Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İbrahim Demir’in Naaşı Yapımına Emek Verdiği İTÜ Camii’nin Musallasına Konulan İlk Cenaze Oldu.

Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı

Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İbrahim Demir’in Naaşı Yapımına Emek Verdiği İTÜ Camii’nin Musallasına Konulan İlk Cenaze Oldu.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:37
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Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği üst düzey akademik yöneticilerden İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüse dün yenik düşerek vefat etti. Cenazesi bugün yapımında büyük emek verdiği İTÜ Abdulhakim Sancak Camii Şerifinde düzenlenen cenaze merasimiyle dualarla ebediyete uğurlandı.

Sabah 10.00’da düzenlenen cenaze merasimine İbrahim Demir naaşı Al bayrağa sarılı olarak musalla taşına kondu. Helallik alındı. Programa İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, rektör yardımcıları, akademik kadrolar ile birlikte TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Rafet Bozdoğan, Arif İrfan Eker, MARAŞFED Başkanı Ecz. Uğur Yinanç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Tanıdır, Avukat İbrahim Kaya, Türkoğluder Kurucu Başkanı Ali Kalli, Atlı Baharat Hasan Yıldız ve çok sayıda protokol temsilcisi ve sevenleri covid19 tedbirlerine uygun katılım sağladı. Protokol konuşmaları sonrası cenaze namazını Sarıyer ilçe müftüsü kıldırdı.

“Profesör İbrahim Demir’in cenaze namazını Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu’nun kıldırırken yapımına büyük emek verdiği camiinin musallasında kılınan ilk cenaze namazı oldu.”

Merhum Profesör Dr. İbrahim Demir’in cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Eyüp Sultan Mezarlığında Bahariye Mevlevihane’si karşısında toprağa verildi.

Marmara Maraş Basın Eyüp Kadir Kılcı tarafından tüm Kahramanmaraş basınımız adına aile fertlerine başsağlığı ve taziye iletildi.

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:26
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