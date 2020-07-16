Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla...
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi

Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı

Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü, Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte kutladı.

Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı

Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı

Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü, Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte kutladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:19

Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. Programa katılan ve vatandaşlara ikramda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.

“Destan yazan aziz milletimizin haklı gururu ve bayramıdır bugün. Burada herkesle bir arada, kardeşçe, bir ve beraber olarak kutladığımız bayramımızı bize yaşatan da, bu iradeydi.

Bir ve beraber olmak.

Temenni ediyorum ki bu birliğimiz daim olsun ve asıl ihtiyacımız olan da budur. O vakit ülkemizin ilerlemesinin önünde kimse duramaz.

Küçük büyük demeden her bir vatandaşımız meydanlara akın ediyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Ayrıca olmayan ev kalmasın diye şanlı Türk bayrağımızı takdim ettik.

Türkiye büyük bir ülke, çok özel bir millet. Bizi biz yapan değerleri iyi bilmeli ve nesillerimize de aktarmalıyız.

Burada kutladığımız bayramımıza gelen çocuklara yaptığımız da bir aktarımdır aslında. Yeni nesillerimiz tarihine bilerek yetişiyor.

15 Temmuz’da canlarını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”

Mehteran Takımı’nın gösterisi ile coşku dolan halk, kendilerine hediye edilen bayrakla Demokrasi Meydanı’nda görsel bir şölen sundu.

Anahtar Kelimeler:
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ15 Temmuz’u Vatandaşlarla Kutladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan atık su arıtma tesisi inşaatı başladı
Elbistan atık su arıtma tesisi inşaatı başladı
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
Kahramanmaraş’ta bayram öncesi yoğun mesai
Kahramanmaraş’ta bayram öncesi yoğun mesai
‘Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının en temel sorunudur’
‘Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının en temel sorunudur’
Kahramanmaraş'ta otomobilde çıkan yangını zabıta söndürdü
Kahramanmaraş'ta otomobilde çıkan yangını zabıta söndürdü

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber