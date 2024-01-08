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Kahramanmaraş’ta 150 kişi yakalandı, 47’si tutuklandı

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan yakaladığı 150 kişiden 47’si tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 150 kişi yakalandı, 47’si tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 150 kişi yakalandı, 47’si tutuklandı

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan yakaladığı 150 kişiden 47’si tutuklandı.

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:04

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 01-08 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 70 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan 48 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 150 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 47’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu çalışmalar esnasında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 68 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 31 araca ise abartı egzozdan işlem uygulandı.

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