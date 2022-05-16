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Kahramanmaraş’ta 23 adet silah ele geçirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki haftalık çalışmasında; 23 şüpheli şahıs 23 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 23 adet silah ele geçirdi

Kahramanmaraş’ta 23 adet silah ele geçirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki haftalık çalışmasında; 23 şüpheli şahıs 23 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:42
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 19 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. 1 adet ruhsatlı tabanca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca olmak üzeretoplam 23 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinde suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 23 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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