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Kahramanmaraş’ta motosiklet faciası! 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücünün dik yokuşta geri kaçırdığı sepetli motosikletin uçurama yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta motosiklet faciası! 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta motosiklet faciası! 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücünün dik yokuşta geri kaçırdığı sepetli motosikletin uçurama yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

28 Kasım 2021 Pazar 08:55
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Edinilen bilgiye göre, Küçük Sır Mahallesi orman yolu üzerinde Mahmut Bacak (73), yönetimindeki sepetli motosikletle dik ve eğimli yolda motosikleti geri kaçırdı. Yoldan çıkan motosiklet, taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mahmut Bacak, yanında bulunan Meliha Baca (41) ve Esme Bacak (62) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Esme Bacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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