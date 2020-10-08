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Öldürülen PKK’lı yöneticinin üzerinden çıkan fotoğraf şoke etti; İşte terörist çıkan avukat

Hafta başında etkisiz hale getirilen PKK’lı yönetici Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden çıkan fotoğraflar çarpıcı bir son dakika gelişmesini ortaya çıkardı.

Öldürülen PKK’lı yöneticinin üzerinden çıkan fotoğraf şoke etti; İşte terörist çıkan avukat

Öldürülen PKK’lı yöneticinin üzerinden çıkan fotoğraf şoke etti; İşte terörist çıkan avukat

Hafta başında etkisiz hale getirilen PKK’lı yönetici Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden çıkan fotoğraflar çarpıcı bir son dakika gelişmesini ortaya çıkardı.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:14

Terörist Aydınlı’nın birçok ilişkisi deşifre edilirken son olarak operasyonda ele geçirilen görsellerde en yakınındaki teröristin Baroya kayıtlı bir avukat olduğu ortaya çıktı! Terörist olduğu ortaya çıkan avukatla ilgili işlem başlatıldı.

Diyarbakır Barosunu sarsan son dakika gelişmesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki PKK elebaşı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemeler çarpıcı bağlantıların deşifre olmasını sağladı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ AYDINLI'NIN SAĞ KOLU BAKIN KİM ÇIKTI!

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde en üst düzey kategori olan Kırmızı Listede yer alan terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan fotoğraflarda en yakınındaki teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı bir avukat olduğundan şüphelenen ekipler araştırmayı derinleştirdi.

VUKAT MERVE NUR DOĞAN'IN TERÖRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan inceleme sonucu o teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukat Merve Nur Doğan olduğu tespit edildi. Terörist olduğu ortaya çıkan avukat jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, "Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar" gibi sözlerle iddiasını desteklemişti. Ancak Baronun çok daha büyük problemleri olduğu ortaya çıkmış oldu.

TERÖRİST AVUKAT NASIL ORAYA ÇIKTI?

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, dört PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu "Amara Doktor" kod adlı "Müzeyyen Aydınlı" olduğu tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 08.10.2020 14:20
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