13 kuruma 7.580 memur işçi personel alımı başlıyor!

26 Aralık Pazartesi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yeni memur, personel ve işçi alımı başvuruları alınmaya yarın başlıyor. Toplam 7 bin 580 kadro var. En az lise olmak üzere önlisans ve lisans mezunları için de kadrolar ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TCDD, Danıştay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜRKŞEKER, Avrupa Birliği Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı için gerekli tüm bilgiler.

Kamu personel alımı başvuru kontenjanları

Diyanet İşleri Başkanlığı 6.200 personel alımı,

Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 personel alımı,

TCDD 100 işçi alımı,

Danıştay Başkanlığı 67 personel alımı,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 personel alımı,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 58 personel alımı,

İçişleri Bakanlığı 50 personel alımı,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alımı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 personel alımı,

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 25 personel alımı,

TÜRKŞEKER 23 işçi alımı

Avrupa Birliği Başkanlığı 10 memur alımı,

Göç İdaresi Başkanlığı 1 personel alımı olmak üzere 7 bin 580 kadro tüm kurum detayları şu şekildedir:

TCDD 100 işçi alımı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) daimi 100 işçi alımı yapacak. TCDD işçi alımları için başvurular 26-30 Aralık 2022 tarihlerinde İŞKUR'da olacak. 6 Tesviyeci, 11 Makine Montaj İşçisi, 19 Alıştırıcı-Montör, 39 Nezaretçi ve Ustabaşı, 2 Kaynakçı, 14 Elektrikçi, 5 Tren Teşkil İşçisi ve 4 Vinç Operatörü alımı yapılacak.

Şeker Fabrikaları TÜRKŞEKER 23 işçi alımı

Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü TÜRKŞEKER içiin 23 kadroya daimi işçi alımı 6 unvanda 26 Aralık 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. 1 ahşap işçisi, 4 depo işçici, 1 aşçı, 1 kaynak işçisi, 11 iş makineleri operatörü, 1 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 1 ahşap işleri teknisyeni, 2 bilgisayarlı makine teknisyeni ve 1 proje teknikeri olmak üzere 23 kadro var.

Avrupa Birliği Başkanlığı 10 memur alımı

Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesinde 10 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvuurlar 26 Aralık 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 6.200 personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 6.200 sözleşmeli personel alımı başvuruları 26 Aralık'ta başlıyor. En az lise olmak üzere önlisans ve lisans mezunları için kadro var. Diyanet’e din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB iki yeni memur alımı başvuru ilanı yayımlandı. GSB'ye millilik kapsamında antrenör alımı ile sözleşmeli antrenör alımı yapılacak. Millilik kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı, 685 de sözleşmeli Antrenör alımı için süreç 26 Aralık'ta başlıyor. KPSS 50 ve KPSS şartsız başvurulara dair süreç 26 - 30 Aralık 2022 tarihlerinde olacak.

Danıştay 67 personel alımı

Danıştay sözleşmeli zabıta katibi, destek personeli, şoför, aşçı, garson, programcı, temizlik personeli alımı olmak üzere 67 kamu personel alımı 26 Aralık'ta başlıyor. 1 Programcı, 1 Mübaşir, 20 Zabıt Katibi ve 45 Destek Personeli (Aşçı, Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) alımı var.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 personel alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en az lise 59 memur alımı yarın başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları için 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına atama başvuruları 26 Aralık ile 31 Aralık 2022 tarihlerinde olacak.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu 58 personel alımı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından KPSS 50 ve 55 puanlar yeni memur alımı başvuruları yarın alınacak. Restoratör alımı, Koruma ve güvenlik görevlisi alımı, Temizlik personeli alımı ile Teknisyen alımı için süreç 26 Aralık'ta başlayacak.

İçişleri Bakanlığı 50 personel alımı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni 50 memur alımı yarın başlıyor. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı alımı yapılacak. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları başvurabilir.

Başvurular 26-20 Aralık'ta olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alımı,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kadrolu memur alımı yarın başlıyor. Genel İdari Hizmetler GİH sınıfı ile Teknik hizmetler sınıfı olmak üzere 7-8 ve 9. derece kadrolara yeni memur alımları 26 Aralık ile 30 Aralık 2022 tarihlerinde olacak. Memur, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı alımları için 38 kadro var.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 25 personel alımı

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi “KOSKİ” Genel Müdürlüğü kadrolu 5, 6, 7, 8 ve 9. derece memur alımı başvuruları 26 Aralık'ta başlıyor. KOSKİ düz memur, veznedar ve mühendis alımları için başvurular 30 Aralık'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde GİH sınıfı 25 kamu personel alımı yapılacak. KPSS'den en az 70 almak gerekiyor. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık mezunu olmak şartı var. Başvurular 26 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinden olacak.

Göç idaresi Başkanlığı 1 personel alımı

Göç İdaresi Başkanlığı çok yüksek maaşla olmak üzere kamu personel alımı yapıyor. KPSS şartsız ve 65 bin 108 TL net maaş verilecek. GİB memur alımı başvuruları 26 Aralık ile 1 Ocak 2023 tarihlerinde olacak.