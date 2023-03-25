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Afşin depremin yaralarını OSB ile saracak!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçede belirlenen “Afşin Organize Sanayi Alanı’nın depremi yaşayan ilçeyi yeniden ayağa kaldıracağını, istihdamı artırarak, göçün önüne geçeceğini söyledi.

Afşin depremin yaralarını OSB ile saracak!

Afşin depremin yaralarını OSB ile saracak!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçede belirlenen “Afşin Organize Sanayi Alanı’nın depremi yaşayan ilçeyi yeniden ayağa kaldıracağını, istihdamı artırarak, göçün önüne geçeceğini söyledi.

25 Mart 2023 Cumartesi 12:23

AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında, ilçe başkanı Burhan Karabulut ve teşkilat mensuplarıyla birlikte açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’de organize sanayi bölgesi kurulması hayali artık gerçekleşti.” dedi.

Asrın Felaketini yaşayan Afşin’de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların yapımına başlandığını ifade eden Güven, “ Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kalıcı konut temel atma törenini yaptı. Afşin'de de bugün itibariyle kalıcı konutların inşasına başlandı. Tabii bizim çok arzu ettiğimiz depremin ilk haftasından sonra çalışmaya başlayıp sonuçlanan organize sanayi bölgesi ve sanayi bölgesi sorunumuz vardı. Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce kararnameye imzaladı ve Maraş'taki temel atma töreninin de bu müjdeyi bizlere verdi Şimdi organize sanayi bölgesi ve sanayi bölgesi o kadar zorlu bir süreç içeriyor ki belki normal zamanda bunların planlanması 5 ila 6 yılı bulacaktı. Fakat birlik ve beraberlik içerisinde çalışınca bu süreç 15 güne indi. Kısa bir süre içerisinde neredeyse her şey bitti. Kararname imzalandı. Şimdi planlama çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Yaparsa AK Parti yapar”

Güven,” AK Parti'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın sayesinde Afşin’de hayal olan bir yatırım gerçek oluyor. Buradaki en büyük pay Cumhurbaşkanımızındır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızındır. Çevre Şehircilik Bakanımızındır. Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan’ındır. Ben hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu projede emekleri bulunan ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odası, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu işte herkes payı sahibidir. Ama en yüksek en büyük pay Cumhurbaşkanımıza aittir.” diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı’na küçük sanayi sitesinin de entegre edileceğini ifade eden Güven, şunları söyledi: “Organize sanayi kararnamesiyle birlikte bizim istediğimiz karma organize sanayide sanayi kararı da çıktı. Türkiye'de ilklerden olacak. Organize sanayiye entegre, küçük sanayi sitesi de yine kararname kapsamında çıktı. Küçük sanayi sitesi, organize sanayi sitesini destekleyecek. Bu proje ilk yılın ardından üreten bir ilçe halinde geleceğiz ve göç, istihdam sorununu da çözmüş olacağız. 80 bin olan nüfusumuz 4-5 yıl içerisinde 200 bini bulabilir. Afşin inşallah istihdamla birlikte yüksek katma değeri olan ürünlerin üretildiği imalat sanayisinin oldukça geliştiği bir ilçe olacak. Afşin'e hayırlı olsun diyorum.”

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut da, “Uzun zamandır gündemimizde olan organize sanayi bölgesi müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Toplu Temel Atma Töreninde verdi. Çalışmalarını Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'in yürüttüğü organize sanayi bölgesi Kabaağaç Mahallemize kurulacak. Yanı sıra küçük sanayi sitesi de OSB'ye entegre edilerek, sanayi esnafımızın yer problemi çözülmüş olacak.” İfadelerine yer verdi.

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Afşin Depremin Yaralarını OSB Ile Saracak!
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