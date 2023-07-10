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Apple KDV zammı!

Apple, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasının ardından vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En düşük Iphone 14'ün fiyatı 48.304 TL olurken, en pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

Apple KDV zammı!

Apple KDV zammı!

Apple, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasının ardından vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En düşük Iphone 14'ün fiyatı 48.304 TL olurken, en pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:26

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Bugün geçerli olacak artışla birlikte teknoloji devi Apple, ürünlerine bir kez daha zam yaptı.

ÜRÜNLERE KDV ZAMMI

Apple, iPhone fiyatlarına yılın 6. zammını yaptı. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

İşte Apple'ın zam sonrası güncellediği fiyat listesi;

Öte yandan dün gece Apple sitesine güncellemeye gidildiği gerekçesiyle bir süre erişim sağlanamadı. Birçok kullanıcı Apple'ın KDV artışının ardından ürünlerine zam yapmak için bu tarz bir uygulamaya gittiğini ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Apple KDV Zammı!
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