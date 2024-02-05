Bakan Yumaklı; “Kahramanmaraş’ta üreticilerimize 2 milyar TL’lik hibe sağladık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Vali MükerremÜnlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, kurum müdürleri, IPARD yetkilileri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; IPARD projeleri, 6 Şubat depremleri sonrası üreticilere sağlanan destekler, tarımsal destekleme projeleri, kırsal kalkınma hamleleri gibi birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticimizin Yanında Olduk

Tanıtım toplantısından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bütün Bakanlıklarımız gibi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de 6 Şubat depremlerinde tüm ekiplerimizle sahada olduk. Depremden etkilenen illerde; tarımsal desteklemeler başta olmak üzere, ücretsiz hayvan aşılamasından gerekli olan çadıra, hayvan yemlerinden kırsal kalkınmayı destekleme programı gibi bizler de birçok uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimizin ayni olarak ödenmesi gereken mazot ve gübre desteklerini nakdi olarak ödeyip bir miktar nefes almalarını sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, depremlerde hayvanını kaybedenlerin bütün kayıplarını bire bir yerine getireceğiz talimatı üzerine bizler de büyükbaş hayvanından küçükbaşa, kanatlı hayvanından arılı kovanlara kadar ne gerekiyorsa bütün kayıpları geçtiğimiz yılın sonu itibariyle karşıladık. Bu bölgelerde tarımsal üretimi eskisinden daha iyi hale getirmek üzere bütün destek ve planlama çalışmalarını buna kanalize ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sözleşmeli ve planlı üretimi de devreye sokarak bu bölgedeki üretimin değerini bulmasıyla alakalı gerekenleri yapmış olacağız” dedi.

Kısal Kalkınmayı Sağlayacak Projelerimizi Sürdürüyoruz

IPARD programı kapsamında üreticilere sağlanan desteklerden bahseden Bakan Yumaklı, “Kırsalda yaşayan kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için doğal kaynakların sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda bugün burada IPARD başta olmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Uzman Eller, ORKÖY, Genç Çiftçi, Bireysel Sulama Destekleri, Makine ve Ekipman Projeleri başta olmak üzere kırsalımıza önemli destek sağlıyoruz ve desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kırsal kalkınmada son 21 yılda 774 bin proje için bugünkü rakamlarla 120 Milyar TL hibe ödemesi yapıldı. IPARD programıyla şu ana kadar kırsaldaki girişimcilerimize 17 sektörde yeni yatırım imkânı sunduk. Bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 45.6 Milyar TL’lik kaynak aktarıldı. Bunların yatırıma dönüşmesi yaklaşık 98 Milyar TL. Bu yatırımlara istinaden 96 bin kişiye istihdam imkânı sağlandı. IPARD 1 ve 2 kapsamında Kahramanmaraş’ta 733 proje için 2 Milyar TL’lik bir hibe desteği sağlandı. 42 ilde olan IPARD programının 81 ile yaygınlaştırılması noktasında yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve IPARD’ın kapsamını genişlettik. IPARD 3 programımızın ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.