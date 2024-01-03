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Bedelliye büyük zam!

2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre zamlandı.

Bedelliye büyük zam!

Bedelliye büyük zam!

2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre zamlandı.

03 Ocak 2024 Çarşamba 14:36

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2024 bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

TÜİK'e göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken bedelli askerlik tutarı da bu oranda artırıldı.

Buna göre, bedelli askerlik ücreti 2024'ün ilk yarısı için 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırılıyor.

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Bedelliye Büyük Zam!
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