Benzin ve motorine 3. Zam

Akaryakıt fiyatlarına, Rusya'nın Ukrayna'yı bombardımana tutmasıyla zam üstüne zam geliyor. 14 TL'yi aşan Dolar ve 120 dolara dayanan Brent petrol fiyatları nedeniyle benzin ve motorine bu gece yarısı yine zam geliyor.

3 günde 3. kez gelecek zamlanacak olan benzin ve motorin 20 TL'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÜÇÜNCÜ ZAM

Haftanın ilk gününde benzine gelen 23 kuruşluk, motorine gelen 96 kuruşluk indirimin ardından zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü motorine 1 TL 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş, 3 Mart Perşembe günü benzine 53 kuruş, motorine 1 TL 33 kuruş zam geldi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu gece yarısı benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam bekleniyor.

Bu zammın ardından normal benzinin litresi 18 TL 77 kuruşa, katkılı benzinin litresi de 18 TL 90 kuruşa çıkacak. Normal motorinin litresi 19 TL 85 kuruşa, katkılı motorin litresi de 19 TL 88 kuruşa yükselecek. Benzin ve motorin fiyatları, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak.