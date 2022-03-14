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Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük indirim geliyor

Brent petrolün fiyatı 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 111.14 dolara geriledi. Üst üste zamlanan benzin ile motorin fiyatları için indirim geleceği açıklandı. Bu gece yarısından sonra motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük indirim geliyor

Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük indirim geliyor

Brent petrolün fiyatı 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 111.14 dolara geriledi. Üst üste zamlanan benzin ile motorin fiyatları için indirim geleceği açıklandı. Bu gece yarısından sonra motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:50
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Üst üste zamlanan motorin ve benzin fiyatlarında bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde büyük indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi.

Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin fiyatı 17 TL’den satılıyordu. Benzin fiyatı ile motorin fiyatı bu ay tam 6 kez zamlandı. Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL’den satılıyor.

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Benzin Ve Motorine Bu Gece Yarısı Büyük Indirim Geliyor
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