Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük indirim geliyor

Üst üste zamlanan motorin ve benzin fiyatlarında bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde büyük indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi.

Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin fiyatı 17 TL’den satılıyordu. Benzin fiyatı ile motorin fiyatı bu ay tam 6 kez zamlandı. Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL’den satılıyor.