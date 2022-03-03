Benzine ve motorine zammın da zammı geliyor

Zammın benzine 53 Kr, motorine ise 1,33 TL olarak yansıması bekleniyor.

Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırım endişeleriyle bugün 118 dolara yükselerek 9 yılın zirvesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı sene başında 73 dolardı. Rusya'nın işgal girişiminin başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yüzde 24'lük artış yaşandı. Dün gece zamlanan akaryakıta da bu gece yarısından sonra tekrar zam bekleniyor. Sektöre yakın kaynaklara göre, benzine 53, motorine 1.33 zam gelecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlar, enerji fiyatlarını daha da yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.9 yükselerek 118 doları gördü. Böylece petrol fiyatları son 9 yılın zirvesini gördü.

Bu brent petrolün varil fiyatının Şubat 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu. Küresel petrol üretiminde savaş nedeniyle bir düşüş yaşanmadı. Ancak uzmanlar şirketlerin Rus petrolünü, bu alanda bir yaptırım olmamasına rağmen, almayı tercih etmediğini ve bunun da arzda düşüş anlamına geldiğini belirtti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.

Başta ABD olmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri de dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıkladı ancak alınan kararla ateşi söndürmedi.

YÜZDE 24 YÜKSELDİ

Petrol arzını artırmaya yönelik bu adımların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir etkisi olmadı. Rusya'nın işgal girişimi öncesi brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesindeydi. Savaşla beraber petrol fiyatlarında yüzde 24'lük artış yaşandı.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki bu artış, akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti. Ancak akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre büyük bir zam daha bekleniyor.

Bu gece yarısından sonra benzine 53 kuruş, motorine 1.33 zam daha gelecek.

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak 17,43 TL'den, 17,96 TL'ye, motorinde ise 17,58 TL'den 18,91 TL'ye yükselecek.