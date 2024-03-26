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Emekliler Beyanname Vermeden Para Alamayacak

SGK, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi gerektiği kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.

Emekliler Beyanname Vermeden Para Alamayacak

Emekliler Beyanname Vermeden Para Alamayacak

SGK, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi gerektiği kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.

26 Mart 2024 Salı 13:03

Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor.

Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor.

Öte yandan baka değişimleri sözleşme bitimi sonrasında e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet’te yer alan banka tercihi bölümünden istenen banka seçiliyor. Ancak bunun maaşı almadan 10 gün önce yapılması gerekiyor.

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Emekliler Beyanname Vermeden Para Alamayacak
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