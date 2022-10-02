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ETSO Başkanı Paksoy, Güven Tazeledi

Kahramanmaraş Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, güven tazeledi.

ETSO Başkanı Paksoy, Güven Tazeledi

ETSO Başkanı Paksoy, Güven Tazeledi

Kahramanmaraş Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, güven tazeledi.

02 Ekim 2022 Pazar 09:53

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası meclis asil ve yedek üyeleri ile meslek komitelerinin secimi yapıldı.

Seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Mustafa Paksoy, üyelerinin ve halkına hizmetlerini sürdüreceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ETSO Başkanı PaksoyGÜVEN TAZELEDİ
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