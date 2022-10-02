ETSO Başkanı Paksoy, Güven Tazeledi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası meclis asil ve yedek üyeleri ile meslek komitelerinin secimi yapıldı.
Seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Mustafa Paksoy, üyelerinin ve halkına hizmetlerini sürdüreceğini söyledi.
Kahramanmaraş Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, güven tazeledi.
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası meclis asil ve yedek üyeleri ile meslek komitelerinin secimi yapıldı.
Seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Mustafa Paksoy, üyelerinin ve halkına hizmetlerini sürdüreceğini söyledi.