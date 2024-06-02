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Halit Orhan: Şehrimize Modern Bölge Hali Kazandıracağız

Kahramanmaraş Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan , Şehrimize modern bir hal binası kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Halit Orhan: Şehrimize Modern Bölge Hali Kazandıracağız

Halit Orhan: Şehrimize Modern Bölge Hali Kazandıracağız

Kahramanmaraş Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan , Şehrimize modern bir hal binası kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

02 Haziran 2024 Pazar 13:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin planlaması içinde yeni Hal olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan , 6 Şubat Depremleri sonrasında bizi daha önceki belediye başkanımız Hayrettin Güngör’ün ziyaretinde yeni hal yapımı ile alakalı görüşmüştük, televizyon canlı yayınlarında söylemişti, depremle birlikte halimiz da büyük zarar gördü etrafı yıkıldı.

BAŞKANIMIZLA SÜREKLİ İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in de Kahramanmaraş Hali için güzel projesi olduğunu belirten Orhan: “ Başkanımızla sürekli istişare içindeyiz, Hal konusu kendi projeleri için de var öyle veya böyle yeni hal tesisi yapılacağını söyledi.

Başkan Halit Orhan : “ Bizim asıl hal olarak talebimiz olan yer, Aksu'daki askeri kışlasının yeridir, biz buraya talibiz..1994 yılında yapılan bu hal artık ihtiyaca cevap vermiyor, Deprem fırsata çevirerek Türkiye’ye örnek bir hal binası yapılması gerekiyor..

ŞEHRİMİZE MODERN BÖLGE HALİ KAZANDIRACAĞIZ

Türkoğlu – Kadıoğlu Çiftliğinde seracılık gelişmesi ile bizim halimiz artık bölge hali oldu.

İnşallah yeni Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, Sanayi odamızla hep beraber Kahramanmaraş'ımız da modern bölge hali olacak şekilde bir hal kazandırmayı planlıyoruz. Ama bu ne zaman olur? Bunu günü belli değil. Yer olarak da tam belli değil fakat bizim üstünde durduğumuz konu Aksu kışlasıdır.

İHRACAT OFİSLERİ OLMALI

Kahramanmaraş Kadıoğlu Çiftliği ile Domates ihracatı , Bertiz Kirazı, Türkoğlu Çileği ile meyve sebze ihracatını bugün başka iller üzerinden yaptığını anlatan Başkan Halit Orhan: Kahramanmaraş Hava Alanı sorunu çözüldüğünde buraya kargo uçakları gelip gitmeye başladığında Kahramanmaraş da yeni bir ihracat kapısı açılacaktır.. Bu sebeple halimiz çok foksiyonlu bir kompleks olmalı İhracatçılara da yer verilmelidir. Aksu kışlası da bu projeye uygun yer, Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde bir ilimiz, başka illerin tüccarları ilimizin ürünlerini ihraç ediyor niye Kahramanmaraş’tan bu alanda tüccar çıkmasın ?

YENİ HAL PROJESİNİ HEYECANLA BEKLİYORUZ

Kış aylarında Adana, Mersin, Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesinden gelen ürünlerin hep Adana yolu ile geliyor, Aksu kışlası yol üzerinde bizce en uygun yer ! Ürünlerin Hale ulaşımı açısından en uygun yer. Çünkü çok şehrin dışında hal olmamalı. Şehrin dışında olursa tekelleşme olur. Tekelleşme nasıl olur? Herkes bir depo açar. Buradan dağıtımını sağlar, vergisini öder. Bu sefer bir tekelleşme olur. Hal Sultan Pazarı'dır. Olmazsa olmazımızdır.

Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’den Hal esnafımızı ve bizden alışveriş yapan halkımızı memnun edecek yeni hal projesini heyecanla bekliyoruz, “ dedi.

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Halit Orhan: Şehrimize Modern Bölge Hali Kazandıracağız
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