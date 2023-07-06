İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yaşanan değişimi açıkladı. Haziran 2023 itibarıyla TÜFE, bir önceki aya göre %3.92, bir önceki yılın aralık ayına göre %19.77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38.21 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %59.95 artış gösterdi.

Bu veriler doğrultusunda konut kiralarında uygulanan kira zam sınırlaması devam edecek. 1 Temmuz'da sona eren %25'lik tavan zam uygulamasının 2 Temmuz 2024 tarihine kadar süreceği duyuruldu.

Örneğin, Temmuz 2023'te kira artışı yapılacak bir konut için hesaplama yapacak olursak: mevcut kira bedeli 10.000 TL ise %25 artış oranıyla kira artış tutarı 2.500 TL olacak ve aylık yeni kira tutarı 12.500 TL olacak.

Benzer şekilde, işyerleri için 12 aylık TÜFE'ye göre kira zamı hesaplaması yapacak olursak: mevcut kira bedeli 10.000 TL ise Temmuz 2023'te %59.95 artış oranı uygulanacak ve kira artış tutarı 5.995 TL olacak. Böylece aylık yeni kira tutarı 15.995 TL olacak.