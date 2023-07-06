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İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu

Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 zamla sözleşmelerini yenileyecek. İş yerleri için ise bu ayki kira zam oranı yüzde 59.95 oldu.

İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu

İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu

Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 zamla sözleşmelerini yenileyecek. İş yerleri için ise bu ayki kira zam oranı yüzde 59.95 oldu.

06 Temmuz 2023 Perşembe 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yaşanan değişimi açıkladı. Haziran 2023 itibarıyla TÜFE, bir önceki aya göre %3.92, bir önceki yılın aralık ayına göre %19.77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38.21 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %59.95 artış gösterdi.

Bu veriler doğrultusunda konut kiralarında uygulanan kira zam sınırlaması devam edecek. 1 Temmuz'da sona eren %25'lik tavan zam uygulamasının 2 Temmuz 2024 tarihine kadar süreceği duyuruldu.

Örneğin, Temmuz 2023'te kira artışı yapılacak bir konut için hesaplama yapacak olursak: mevcut kira bedeli 10.000 TL ise %25 artış oranıyla kira artış tutarı 2.500 TL olacak ve aylık yeni kira tutarı 12.500 TL olacak.

Benzer şekilde, işyerleri için 12 aylık TÜFE'ye göre kira zamı hesaplaması yapacak olursak: mevcut kira bedeli 10.000 TL ise Temmuz 2023'te %59.95 artış oranı uygulanacak ve kira artış tutarı 5.995 TL olacak. Böylece aylık yeni kira tutarı 15.995 TL olacak.

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