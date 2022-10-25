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Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründeki kadın istihdamı arttırılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş insanlarının girişimleriyle açılan tekstil atölyeleri kentteki kadın istihdamına katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründeki kadın istihdamı arttırılacak

Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründeki kadın istihdamı arttırılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş insanlarının girişimleriyle açılan tekstil atölyeleri kentteki kadın istihdamına katkı sağlayacak.

25 Ekim 2022 Salı 17:32

Elbistan ilçesindeki OSB'ye kurulan tekstil atölyeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezi müdürlüğüyle iş birliği yaparak sektörde istihdam edilecek kadınlar için eğitim kursları açmaya başladı.

Kursları başarıyla tamamlayan kadınlar iş sahibi olup, aile bütçesine katkı sağlamaya başlayacak.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, kadınların önce meslek sonrasında ise iş sahibi yapılarak, hem sosyal hayata katılmaları hem de aile bütçesine katkı sağlamalarının hedeflendiklerini söyledi.

Son zamanlarda kentte ciddi tekstil yatımlarının olduğunu ifade eden Alış şunları kaydetti:

"Bir tekstil firması ile Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği tekstil firmamızda kadınlara yönelik, istihdama yönelik kurslar açıldı. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyorlar hem de sosyalleşiyor. Kursların sonunda kursiyerlerin yüzde kırkı istihdama dahil edilip üretime geçecek. Kursiyerlerimiz işe başlamayla beraber sosyal güvenceleri yapılıp, para kazanmaya başlayacak. Şu anda bu kursta 80 kursiyerimiz eğitim görüyor. Firma tarafından verilen istihdam garantisi var. Firmamız burada sağladığı imkanlar ile makinelerin kullanımını, kumaş işlenmesini, dikişini öğretiyor."

İş sahibi olabilmek için düzenlenen kurslara katılan Sevil Özen ise ilçedeki kadınların iş imkanına kavuştuğunu belirterek, yatırımcılara ve kursları düzenleyen halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teşekkür etti.

Son Güncelleme: 25.10.2022 18:57
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Kahramanmaraşta Tekstil Sektöründeki Kadın Istihdamı Arttırılacak
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