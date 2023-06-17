KMTSO Başkanı Buluntu durumu böyle özetledi! “İşgücü dönsün diye üretim, üretim için finansman gerek”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, iş gücünün ancak üretimle dönebileceğini söyledi. İş dünyasının yeniden ayağa kalkabilmesi için de finansmana erişimde süren sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Resmi Gazete'nin 11 Haziran tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerindeki yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi sanayicileri memnun etti. Atılacak adımlarla yatırımların önünün açılması, üretim çeşitliliği sağlanarak istihdama katkıda bulunması bekleniyor.

Aydınlık'a konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ilan edilen sanayi alanlarının Kahramanmaraş'ın canlanmasına vesile olacağını kaydetti. Buluntu, şunları söyledi:

"Hemen hemen tüm sektörlere hitap edebilecek, küçüğünden büyüğüne diğer grupların da yer alabileceği bir bölge. Bu iş dünyası açısından çok önemli bir gelişme. Diğer OSB'lerde de çalışmalarımız devam ediyor, talep ettiğimiz birtakım yerler de var, onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bunlar tamamlandığında inşallah Kahramanmaraş'taki iş dünyasının alt yapı sorunu da çözülecek."

FİNANSMANA ERİŞİMDE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

İş dünyasının bir an önce kendi yaralarını sararak ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Buluntu, Kahramanmaraş'ın özellikle çelik-mutfak, tekstil ve kuyumculuk sektörlerinde önemli bir üretim merkezi olduğunu, şehrin depremden önceki kapasitesine ulaşabilmesi için finansmana erişimin önemine dikkat çekti. Buluntu, şunları kaydetti:

"Finansmana erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunu kısa zamanda çözebilirsek eğer iş dünyasını ayağa kaldırıp nitelikli iş gücümüzü de tekrar Kahramanmaraş'ta barındırmaya devam ederiz diye düşünüyorum.

'ÖZEL BANKALAR DEVREYE GİRMELİ'

"Bu konuda sadece devlet bankaları yeterli değil ve yeterli olmayacak çünkü yıkımın çok ağır yaşandığı bir il. Özel bankaların da devreye girmesi lazım. Bunun için önündeki bir takım kısıtlamaların, engellerin özellikle deprem bölgesiyle sınırlı kalmak kaydıyla kaldırılması gerekiyor. Önümüzde zorlu bir süreç var."

'ÜRETİME GEÇERSEK ÇALIŞANLARIMIZI TOPLAYABİLİRİZ'

Depremden önce Kahramanmaraş istihdamının 200 bin seviyesinde olduğunu, bunun 50 bininin de tekstil sektöründe yer aldığı bilgisini veren Buluntu, "Tesislerimize baktığımız zaman, özellikle OSB'ler ve diğer bölgelerle yüzde 40 oranında bir kapasiteye sahibiz. İş yeri tamamen yıkılmış ve yok olmuş tesislerimiz de var. Küçük sanayi sitesindeki iş yerlerimiz var. Şu an orada üretimsel bir faaliyet yok. Ancak üretime geçtiğimizde biz çalışanlarımızı tekrar toparlayabiliriz. Faaliyete geçmediğimiz müddetçe hem fiziki hem de ekonomik açıdan yüzde yüzünü doldurmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

'İŞLERİMİZ DURMA NOKTASINDA'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden önce şehrin kalbinin attığı Trabzon Caddesi'nde esnaf, şehrin yeniden hareketlenmesi için yetkililerden adım bekliyor. Yöresel Kahramanmaraş çöreği üreticisi Fehmi Büyükdereli, konteyner çarşıların bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi, esnafların çok büyük desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Büyükdereli, şunları kaydetti:

SİFTAH YAPAMAYAN VAR

"Bizim binamız ayakta kaldı ama depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş'ta çok büyük bir yıkım vardı. O süreçte bizim diğer şubemizi harekete geçirdik ve askıda çörek uygulamasıyla biz de sahadaydık, bugün de sahadayız. Burada biraz toparlanma olduğunda, çevremizdeki binalardan kaynaklı riskler azaldığında hemen yan komşumla beraber bir hareketlendirelim bir kıvılcım yaratalım diye dükkanımızı açtık. Sonrasında da çok şükür karşımızdaki esnaflar da açtı.

"İkinci ayda yavaş yavaş çarşı bir toparlanma sürecine girdi ama şu anda bizim gibi köklü firmaların tekeri bir şekilde dönse de diğer esnaflarımızın çok büyük desteğe ihtiyacı var. Özellikle konteyner çarşılarda yer alan esnafımızdan siftah yapamayan, ailesinin yanına o moralle giden var. Bunları görmek bizi hakikaten yıpratıyor. Ben bu şehirde, buranın yerlisi olarak burayla yüzleşemiyorum. Şu an neredeyse durma noktasındayız ama yine de üretiyoruz.

KAHRAMANMARAŞ'IN İSTİKLAL CADDESİ'YDİ

"Bu zamana kadar bizden desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederiz ama bizim siyasilerimizden beklentimiz bu şehirde belirsizliğini koruyan durumların bir an önce giderilmesi. Konteyner dükkanlar var, onlar hala faaliyete geçirilemedi. Şehri hareketlendirmek adına bir şeyler yapılması gerekiyor çünkü burası çarşı, şehrin kalbi. Burası Kahramanmaraş'ın İstiklal Caddesi.