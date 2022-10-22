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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta Elma Festivaline Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 8. Göksun Elma Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta Elma Festivaline Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta Elma Festivaline Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 8. Göksun Elma Festivali'ne katıldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:20

Pakdil, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde elma yetiştiriciliğinin önem kazandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 2'sini karşıladığını belirten Pakdil, festivalin önemine işaret etti.

Pakdil, "Bu festival çiftçi ve değerli yetiştiricilerimizin emeklerinin daha iyi değerlenmesi, marka oluşması açısından önem arz ediyor. İnşallah burada emek gösterenlerin ve bundan sonra emek göstereceklerin başarılarıyla bu amaca ulaşılmış olacak. Ürünümüz daha kıymetli, aranır hale gelecek." dedi.

Kentin ikliminin birtakım avantajlar sağladığını ve yetiştirilen elmaya lezzet kattığını dile getiren Pakdil, şöyle devam etti:

"Şu anda yaklaşık 1,2 milyon elma ağacımız mevcut. Yaklaşık 53 bin ton üretimin ilçemiz ekonomisi için ciddi bir karşılığı var. Yetiştiricilerimiz, elmayla yaklaşık 300 milyon lira civarında bir değeri de ilçemize kazandırmış oluyor. Bakanlık olarak çiftçimizin tarımsal, devlet su işlerinin faaliyetleriyle ilgili yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii bunları planlarken ve yaparken ilçemizin ve ilin yöneticileri bizi sürekli ziyaret ediyor. Sizlerin ve ilimizin ihtiyaçlarını bizlere intikal ettiriyorlar. İnşallah biz de el birliğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerimize düşen faaliyetlerin, eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi için birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ürünümüzün daha iyi pazarlanması, daha iyi değer kazanması noktasında bizim kırsal kalkınma gibi destekleme imkanlarımız var. İnşallah sizlerden bu alanda daha fazla talep ve daha fazla proje bekliyoruz ki bunları destekleyelim, sizlere hizmet edelim. Sizler de üretmiş olduğunuz ürünleri daha kıymetli, daha katma değerli olarak pazarlamış olasınız."

Festival kapsamında "en iyi elma" ve "en iyi elmalı pasta" yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Festivale, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pakdil ve protokol üyeleri daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Şubesi'nin açılışını yaptı.

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Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı PakdilKahramanmaraşta Elma Festivaline Katıldı
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