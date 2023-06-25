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Türkiye Tarımında Öncü Kuruluş Güven Global Tarım

Güven Global Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız GÜVEN yaptığı açıklamada;

Türkiye Tarımında Öncü Kuruluş Güven Global Tarım

Türkiye Tarımında Öncü Kuruluş Güven Global Tarım

Güven Global Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız GÜVEN yaptığı açıklamada;

25 Haziran 2023 Pazar 10:53

Güven Global Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarımsal alanda 140 yılı aşkın tecrübe ile kurulmuş bir tarım şirketidir.

Yem bitkileri tohumu,çim tohumu, tarla bitkileri tohumu, tarımsal üretim, bitki besleme ve gübre şirketin ana faaliyet alanlarıdır.

Şirketimiz yüksek kaliteli yem bitkileri, çim ve tarla bitkileri tohumlarının ithalatı, üretimi, ihracatı, araştırması ve yurt içi satışı konusunda uzman üretim, mühendislik ve satış kadrosu ile tüm Türkiye’de titizlikle faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin yem bitkileri ve tarla bitkileri konusunda dünya genelinde başarılı uluslararası tohum şirketleriyle, enstitüler ve ıslahçılarla kendi çeşitlerimizin üretimi üzerine işbirlikleri sürmektedir.

Satışını yaptığımız tohumların, bitki besleme ürünlerinin ve gübrelerin denemeleri kendi deneme arazilerimizde yapılır. Tüm tohum karışımlarımız kendi fabrikamızda, yüksek standartlarda ve ileri teknolojiye sahip makinelerle üretilir. Tohumlarımızın kalite kontrolü hem yurt dışında yüksek standartlara sahip laboratuvarlarda hem de kendi şirketimizin yüksek teknolojili laboratuvarında yapılır.

‘Yem bitkileri, çim, mera ve tarla bitkileri,bitki besleme ve gübre konularında uzman kadromuz ile hem tohum, bitki besleme ve gübre temininde hem teknik konularda sizlere hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.’dedi.

Güzel günlerde çalışmak dileği ile…

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tarımında Öncü Kuruluş Güven Global Tarım
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