Türkiye’nin en büyük altın tesis yatırımı ayağa kaldırılmayı bekliyor!

Depremin etkilediği bu merkez, kuyumculuk sektöründe öncü bir konuma sahip olup, 800'e yakın firma ve imalathanesi ile yaklaşık 10 bin çalışana istihdam sağlıyor.

Kent, deprem öncesinde yılda 20 ton altın işlenmesiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer almaktaydı. Altın işlemeciliği konusunda tecrübeli olan sektörde yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilmekteydi. Ancak 6 Şubat depremleri sonrasında altınşehir üretim merkezi büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, bölgenin güçlendirme çalışmalarına henüz başlanmamış olmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Altın sektörünü ayağa kaldırmak için yetkililerden destek talep eden Öz, sektörün normale dönmesi ve iyileşmesi için çalışmaların hızlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri, altınşehrinin güçlendirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek beklediklerini belirtti.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, yapılan vaatlere rağmen 13 aydır herhangi bir gelişme yaşanmamasından dolayı endişelerini dile getirerek, sektörün sorunlarının çözümü için acil adımlar atılmasını talep etti.

Öz, 10 bin kişiyi istihdam eden sektörün öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün yaşadığı sorunların çözümü için destek beklediklerini ifade etti.