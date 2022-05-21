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5 bakanlıkta atama ve görevden almalar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bazı değişiklikler yapıldı.

5 bakanlıkta atama ve görevden almalar var

5 bakanlıkta atama ve görevden almalar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bazı değişiklikler yapıldı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.

GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.

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5 Bakanlıkta Atama Ve Görevden Almalar Var
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