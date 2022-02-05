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THY, 1000 personel alacak!

Türk Hava Yolları 1000 yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı. THY'nin insan kaynakları sitesi üzerinden açılan ilana belirlenen kriterlere uyan adaylar başvuru yapabilecek.

THY, 1000 personel alacak!

THY, 1000 personel alacak!

Türk Hava Yolları 1000 yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı. THY'nin insan kaynakları sitesi üzerinden açılan ilana belirlenen kriterlere uyan adaylar başvuru yapabilecek.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:10
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Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği koronavirüs döneminde tüm çalışanlarının istihdamını korumayı başaran Türk Hava Yolları (THY), 1000 yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı. Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden THY’nin resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvurabilecek.

"DAHA YÜKSEĞE UÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili şunları söyledi: “Pandemide önceliğimiz ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz.”

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye ‘careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi’ adresinden ulaşılabilir.

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THY1000 Personel Alacak!
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