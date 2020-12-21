Türkiye'de en uzun gece ülkenin en kuzeyindeki ilde yaşanacak

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede bu gün en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında dün itibariyle 6 ay gece yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım küre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşandı.

EN UZUN GÜNDÜZ HATAY'DA, EN UZUN GECE SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe arttığı için 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanırken en uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak. Güney yarım kürede ise bu tarihlerde tam tersi gelişmeler oluyor. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor.

Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gece-gündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor; Kuzey ve Güney yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor, Muson rüzgarları oluşuyor, Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki fark artıyor.