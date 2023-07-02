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Bakanlık Kahramanmaraş’ta dönüşüm ofisleri kuracak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve bir çok ili etkileyen depremlerin ardından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Bakanlık Kahramanmaraş’ta dönüşüm ofisleri kuracak!

Bakanlık Kahramanmaraş’ta dönüşüm ofisleri kuracak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve bir çok ili etkileyen depremlerin ardından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

02 Temmuz 2023 Pazar 11:55

Özhaseki, önümüzdeki döneme ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yapım ve Dönüşüm Ofislerinin" kurulacağını duyurdu.

Özhaseki, açıklamasında şunları söyledi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Depremden yoğun bir şekilde hasar gören il ve ilçelerimizde, Bakanlığımızın her bir safhasını denetleyeceği “Yerinde Dönüşüm” projemizi hızlandırmak için “Yapım ve Dönüşüm Ofisleri” kuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi yaraları tamamen sarmak ve vatandaşlarımızı bir an önce güvenli konutlarına kavuşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Son Güncelleme: 02.07.2023 18:56
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Bakanlık Kahramanmaraş’ta Dönüşüm Ofisleri Kuracak!
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