Bakanlık Kahramanmaraş’ta dönüşüm ofisleri kuracak!

Özhaseki, önümüzdeki döneme ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yapım ve Dönüşüm Ofislerinin" kurulacağını duyurdu.

Özhaseki, açıklamasında şunları söyledi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Depremden yoğun bir şekilde hasar gören il ve ilçelerimizde, Bakanlığımızın her bir safhasını denetleyeceği “Yerinde Dönüşüm” projemizi hızlandırmak için “Yapım ve Dönüşüm Ofisleri” kuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi yaraları tamamen sarmak ve vatandaşlarımızı bir an önce güvenli konutlarına kavuşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”