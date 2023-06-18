Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Kpss şartsız mülakatsız personel alımı yapılacak

Hastaneler bünyesinde yapılan personel alımları dikkat çekerken pek çok farklı kadroda eleman açığı bulunuyor. Kurumlar eleman eksikliğini tamamlamak için yeni personel arayışlarına devam ediyor. İş arayan vatandaşların ilk tercihi İŞKUR olurken 18-49 yaş aralığında hasta danışmanı alımı yapılacağı aktarıldı. İşte personel başvuru detayları…

KPSS ŞARTI İSTENİYOR MU?

İŞKUR güncel ilanları ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hastane bünyesinde çalışacak personel alımları için yeni ilanlar yayınlandı. Ortalama 10.000 TL maaş ile personel alımı yapılacağı belirtilirken Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı ile birlikte maaşlarda artış olabileceği belirtildi. Personel alımlarında dikkat çeken kriterlerden biri KPSS ve mülakat şartı olmaktadır. Adaylardan KPSS ve mülakat şartı istenmiyor.

PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adayların İŞKUR tarafından belirlenen genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvurularda adaylardan özel şartlarda isteniyor. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda yer alan başvuru şartları şu şekildedir:

En az ilkokul mezunu (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

MS Office programlarını bilen,

Etkili iletişim kurabilme becerisine sahip,

Hasta ve hasta yakını psikolojisini önemseyen,

Hizmet sunumunda ” hasta memnuniyetini” gözeten,

Ekip ruhu taşıyan,

Yoğun çalışma temposuna uyum gösterebilecek,

Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip,

Kişisel görünümüne ve bakımına dikkat eden,

Vardiyalı çalışmaya uygun olan

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar doğrultusunda adayların belirtilen şartları taşıması durumunda online olarak başvuruda bulunabileceği aktarıldı. Hasta danışmanı olarak yapılacak personel alımları için yayınlanan ilana göre başvuru tarihleri de değişiklik göstermektedir.