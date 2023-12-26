Kahramanmaraş KASKİ 59 personel alacak!

KASKİ Personel A.Ş. Personel Alım İlanı

KASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinde çalıştırılmak üzere KASKİ Personel A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Ünvan

Sayı

Çalışma Yeri

Özel Şartları

1

İnşaat Mühendisi

5

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– KPSS-P3 puan türünden en az 70 veya 100 üzerinden en az 70 diploma notundan birine sahip olmak.

– İlgili Lisans programından mezun olmak.

2

Makine Mühendisi

1

3

Jeoloji Mühendisi

1

4

Harita Mühendisi

1

5

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1

6

Çevre Mühendisi

1

Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

7

İnşaat Mühendisi

1

Elbistan Şube Müdürlüğü

8

Elektrik Mühendisi

1

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi

9

Harita Teknikeri

1

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– KPSS-P93 puan türünden en az 70 veya 100 üzerinden en az 70 diploma notundan birine sahip olmak.

– İlgili Önlisans programından mezun olmak.

10

Makine Teknikeri

1

Elbistan Şube Müdürlüğü

11

Elektrik Teknisyeni

2

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– KPSS-P94 puan türünden en az 60 veya 100 üzerinden en az 60 diploma notundan birine sahip olmak.

– Meslek Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak.

12

Elektrik Teknisyeni

2

Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

13

Makine Teknisyeni

1

Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

14

Elektrik Teknisyeni

1

Pazarcık Şube Müdürlüğü

15

Makine Teknisyeni

1

Pazarcık Narlı Atıksu Arıtma Tesisi

16

Elektrik Teknisyeni

1

Andırın Geben Atıksu Arıtma Tesisi

17

Sayaç Okuma Elemanı

5

Türkoğlu Şube Müdürlüğü

– KPSS-P94 puan türünden en az 60 veya 100 üzerinden en az 60 diploma notundan birine sahip olmak.

– Lise veya dengi okul mezunu olmak.

18

Sayaç Okuma Elemanı

2

Nurhak Şube Müdürlüğü

19

Sayaç Okuma Elemanı

1

Çağlayancerit Şube Müdürlüğü

20

Özel Güvenlik

2

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– KPSS-P93 puan türünden en az 60 veya 100 üzerinden en az 60 diploma notundan birine sahip olmak.

– Önlisans mezunu olmak.

– 5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

21

Laboratuvar Elemanı

1

Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

– KPSS-P93 puan türünden en az 60 veya 100 üzerinden en az 60 diploma notundan birine sahip olmak.

– Önlisans mezunu olmak.

22

Laboratuvar Elemanı

1

Pazarcık Şube Müdürlüğü

23

Kazıcı-Yükleyici Operatörü

2

Elbistan Şube Müdürlüğü

-Kazıcı – Yükleyici Operatörlük Belgesine sahip olmak.

– Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)

24

Aşçı

1

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– Aşçılık sertifikasına sahip olmak.

25

Forklift Operatörü

1

Erkenez Malzeme Deposu

– Forklift Operatörlük Belgesine sahip olmak

26

Su Ustası

4

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– Ustalık veya Mesleki Yeterlilik Belgesinden birine sahip olmak.

27

Su Ustası

2

Elbistan Şube Müdürlüğü

28

Su Ustası

2

Afşin Şube Müdürlüğü

29

Su Ustası

2

Nurhak Şube Müdürlüğü

30

Kanal Ustası

2

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– Ustalık veya Mesleki Yeterlilik Belgesinden birine sahip olmak.

31

Kanal Ustası

2

Afşin Şube Müdürlüğü

32

Kaynakçı

1

KASKİ Genel Müdürlüğü Birimleri

– Ustalık veya Mesleki Yeterlilik Belgesinden birine sahip olmak.

33

Vardiya İşçisi

3

Erkenez Malzeme Deposu

– Lise veya dengi okul mezunu olmak.

– 100 üzerinden en az 60 diploma notuna sahip olmak.

34

Vardiya İşçisi

3

Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

TOPLAM

59

A.GENEL ŞARTLAR

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dahil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Başvurulan ve belge şartı olan unvana göre; gerekli olan öğrenim, ehliyet, operatörlük belgesi, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerinden birine veya birkaçına sahip olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Tecrübe Durumu:

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması veya fazla olması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

B.MÜRACAAT

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 25 Aralık 2023 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C.SINAV VE DEĞERLENDİRME

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar KPSS puanı ve diploma notu sıralaması esas alınarak, belirtilen pozisyon için sınav hakkı kazanacak 6 adaydan; 3’ü KPSS puanına, 3’ü ise diploma notuna göre sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı istenmeyen ünvanlar için 6 katı aday diploma notuna göre belirlenecektir.

Başvurusu kabul edilen ve sınava tabi tutulacak adaylar, Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde ilan edilecektir.