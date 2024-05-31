Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş'ta başıboş köpekler onlarca küçükbaş hayvanı telef etti!

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca mahallesinde bir çiftlikte meydana gelen olayda, başıboş köpekler 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef etti.

Kahramanmaraş'ta başıboş köpekler onlarca küçükbaş hayvanı telef etti!

Kahramanmaraş'ta başıboş köpekler onlarca küçükbaş hayvanı telef etti!

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca mahallesinde bir çiftlikte meydana gelen olayda, başıboş köpekler 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef etti.

31 Mayıs 2024 Cuma 13:12

Çiftlik sahibi Adem Çolak, saldırının başıboş köpekler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Adem Çolak'ın hayvancılık yaptığı Ballıca mahallesindeki çiftliğe saldıran köpek sürüsü, 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef ederken, 12 koyun da ağır yaralandı.

Olaya tepki gösteren Adem Çolak, “Dulkadiroğlu Belediyesinin üstünde, Ballıca mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğim var benim. Orada küçükbaş hayvanlarıma benim köpekler saldırdı bundan 3 gün önce. 50 tane küçükbaş hayvanımı telef ettiler. Ayrıca 50 tane kaz ve 150 tane tavuk telef oldu. Sayın yetkililerim, biz çok mağduruz. Sizlerden yardım bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Başıboş Köpekler Onlarca Küçükbaş Hayvanı Telef Etti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji sarı alarm verdi kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji sarı alarm verdi kuvvetli yağış geliyor!
Sürücüler dikkat! Araç muayene istasyonlarında artık ona bakılmayacak
Sürücüler dikkat! Araç muayene istasyonlarında artık ona bakılmayacak
Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!
Araç kullanıcıları bu habere çok sevinecek! e-Devlet'e kaza tutanağı geliyor!
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
Kahramanmaraş’ta iş bırakan öğretmenler eğitimde şiddet yasası istedi!
Kahramanmaraş’ta iş bırakan öğretmenler eğitimde şiddet yasası istedi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber