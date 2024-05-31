Kahramanmaraş'ta başıboş köpekler onlarca küçükbaş hayvanı telef etti!

Çiftlik sahibi Adem Çolak, saldırının başıboş köpekler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Adem Çolak'ın hayvancılık yaptığı Ballıca mahallesindeki çiftliğe saldıran köpek sürüsü, 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef ederken, 12 koyun da ağır yaralandı.

Olaya tepki gösteren Adem Çolak, “Dulkadiroğlu Belediyesinin üstünde, Ballıca mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğim var benim. Orada küçükbaş hayvanlarıma benim köpekler saldırdı bundan 3 gün önce. 50 tane küçükbaş hayvanımı telef ettiler. Ayrıca 50 tane kaz ve 150 tane tavuk telef oldu. Sayın yetkililerim, biz çok mağduruz. Sizlerden yardım bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.