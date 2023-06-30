Milletvekili Zuhal Karakoç Dora: "Konteynerlerde klima lüks değil, zorunlu ihtiyaçtır"

İlk önce Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Dora, burada Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ile biraraya gelerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardından Baykar Konteyner Kentini ziyaret eden Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, burada vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Dora, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın iklim koşulları dolayısıyla tüm konteynerlerde klimanın olması gerektiğinin altını çizdi.

Milletvekili Dora şu ifadeleri kullandı: "Arife Günü’nde Baykar Konteyner Kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ederek hatırlarını sorduk ve iyi bayramlar diledik. Bu vesileyle bölgenin iklim koşullarına göre sıcaklığın iki kat hissedildiği konteynerlarda klimanın bir lüks değil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Baykar’da konteynırlar çok şükür klimalı, darısı acilen diğer konteynır kentlerimizin başına."