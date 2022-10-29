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Yardımcıoğlu, Cumhuriyet, Kurtuluş Mücadelesinin En Önemli Kazanımıdır!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Yardımcıoğlu, mesajında; Cumhuriyet’in, kurtuluş mücadelesinin en önemli kazanımı olduğunu ifade etti.

Yardımcıoğlu, Cumhuriyet, Kurtuluş Mücadelesinin En Önemli Kazanımıdır!

Yardımcıoğlu, Cumhuriyet, Kurtuluş Mücadelesinin En Önemli Kazanımıdır!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Yardımcıoğlu, mesajında; Cumhuriyet’in, kurtuluş mücadelesinin en önemli kazanımı olduğunu ifade etti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:38

Cumhuriyet’in; tüm imkânsızlıklar, zorluklar ve umutsuzluk karşısında tarihinden, köklerinden güç alan Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasının göstergesi olduğunu kaydeden Yardımcıoğlu, Cumhuriyete sahip çıkmanın tarihe, milli mücadele ruhuna, ecdada ve şehitlere sahip çıkmakla eşdeğer olduğunu belirtti.

Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'da yaktığı özgürlük ateşi dalga dalga tüm yurda yayılmış ve dillere destan kurtuluş mücadelesiyle, her şeyiyle çöktüğü sanılan Türk milleti kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde istiklalini kazanmak için; çoluğu-çocuğu, genci-yaşlısı, kadını-kızıyla Türk milletinin tüm unsurlarıyla verdiği destansı kurtuluş mücadelesi neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Bu yüzden Cumhuriyet, Kurtuluş Mücadelesinin en önemli kazanımı ve eseridir! Bu eseri yaşatmak için de Cumhuriyet'i bizlere armağan etmek için hayatlarını ortaya koyan kahramanların mücadelesinden güç alarak Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız. Cumhuriyete sahip çıkmak tarihe, milli mücadele ruhuna, ecdada ve şehitlere sahip çıkmakla eşdeğerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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YardımcıoğluCumhuriyetKurtuluş Mücadelesinin En Önemli Kazanımıdır!
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