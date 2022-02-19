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Usta sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında usta oyuncular tarafından sahnelenen ‘Ahududu’ tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Usta sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluştu

Usta sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında usta oyuncular tarafından sahnelenen ‘Ahududu’ tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

19 Şubat 2022 Cumartesi 14:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, oyuncu kadrosu arasında Melek Baykal, Suna Keskin, Nedim Saban, Bülent Seyran gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Ahududu’ adlı tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Yaklaşık 2 saat süren iki perdeli oyunda, usta sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladı. Nedim Saban’ın yönettiği oyun, gösterimin ardından Kahramanmaraşlılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Etkinlikler Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimleri şehrimizde misafir etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, usta isimlerin canlandırdığı ‘Ahududu’ adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri çok memnun ediyor. Programlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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