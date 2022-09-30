Bal’da Heyecan Başlıyor

Bölgesel amatör Ligde 2022-2023 sezonu bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Amatör Lig’de 2022-2023 sezonu bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalarla start alacak. BAL’da bu sezon Kahramanmaraş’ı iki takım temsil edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de 1.Haftada Kahramanmaraş İstiklalspor, 02 Ekim 2022 pazar günü saat 14:00'de Merkez 1 futbol sahasında Elazığ Aksarayspor ile oynayacak. Bölgesel Amatör Lig'deki Diğer ekip ise Elbistanspor ise Elbistan İlçe stadında 02 Ekim 2022 pazar günü saat 14:00'de Fırat Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek.

Bu yıl BAL’a yükselen ve ligde ilk kez mücadele verecek olan Aksaray Gençlik Spor ligin ilk haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşırken, geçen yıl grubunda şampiyon olan ve 3. Lige yükselme final maçlarında 3. Ligin kapısından dönen Fırat Üniversitesi GSK ise Elbistanspor ile karşılaşacak.

İSTİKLAL MERKEZ SPOR KOMLEKSİNDE OYNAYACAK

Bu Sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor - Aksaray Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş İstiklalspor, 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta, kendi sahasında Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor ile karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig'de 1.Haftada Kahramanmaraş İstiklalspor, Elazığ Aksarayspor ile 02 Ekim 2022 pazar günü saat 14:00'de Merkez 1 futbol sahasında oynayacak.

ELBİSTAN İLÇE STADYUMUNDA OYNAYACAK

2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta, kendi sahasında Elbistanspor, Elazığ Fırat Üniversitesispor ile karşılaşacak. Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig'de 1.Haftada Elbistan İlçe stadında 02 Ekim 2022 pazar günü saat 14:00'de Elazığ Fırat Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek.

OYUNCU UYGUNLUĞU NETLEŞTİ

Bölgesel Amatör Lig’de yer alan takımlar yeni sezonda 1992 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilecekler. Ancak, takımlar 21 kişilik müsabaka isim listesine 1992 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 2000 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabiliyorlar. Öte yandan takımlar 2008 ve daha küçük doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu futbolcu oynatamayacaklar.