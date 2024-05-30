Kahramanmaraş İstiklalspor’da yeni yönetim belli oldu!

Kahramanmaraş’ımızı yeni sezonda TFF 3. Ligde temsil edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz da genel kurul yapıldı. Seçimli genel kurulda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanlığına İş İnsan Sayın Ahmet Gaffar Akarca seçilirken yeni yönetim kurulu listemiz de belli oldu.
Yapılan kongre ile göreve başlayan yeni yönetim kurulumuz da görev dağılımı da yapıldı. Yapılan toplantı neticesinde yönetim kurulumuz ve görev listesi;
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
AHMET GAFFAR AKARCA
BAŞKAN
FETHİ NARLI
BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET FATİH DERTLİ
BAŞKAN YARDIMCISI
İSMAİL KURTUL
BAŞKAN YARDIMCISI
HİKMET GÜMÜŞER
MUHASİP ÜYE
ŞEMS SEZAL
SAYMAN
MUSTAFA BÜYÜKDERELİ
GENEL SEKRETER
HARUN ÇİÇEKÇİ
AS BAŞKAN
SEDAT TEKİNŞEN
YÖN.KUR.ÜYESİ
VOLKAN DALYAN
YÖN.KUR.ÜYESİ
BARBAROS SEZAL
YÖN.KUR.ÜYESİ
MEHMET CAN SULAR
YÖN.KUR.ÜYESİ
ONUR PARLAKYİĞİT
YÖN.KUR.ÜYESİ
AHMET DEDEOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
YAVUZ KARAÇAY
YÖN.KUR.ÜYESİ
LEVENT ALEYBEYOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
CÜNEYT BEYİT
YÖN.KUR.ÜYESİ
SAMET ARIĞ
YÖN.KUR.ÜYESİ
MUSTAFA ORAK
YÖN.KUR.ÜYESİ
BURAK ORHAN ARİFİOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
AHMET NAIL POLAT
YÖN.KUR.ÜYESİ
FARUK ESENCELİ
YÖN.KUR.ÜYESİ
FUAT TOPTAŞ
YÖN.KUR.ÜYESİ