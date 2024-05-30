Kahramanmaraş İstiklalspor’da yeni yönetim belli oldu!

Kahramanmaraş’ımızı yeni sezonda TFF 3. Ligde temsil edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz da genel kurul yapıldı. Seçimli genel kurulda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanlığına İş İnsan Sayın Ahmet Gaffar Akarca seçilirken yeni yönetim kurulu listemiz de belli oldu.

Yapılan kongre ile göreve başlayan yeni yönetim kurulumuz da görev dağılımı da yapıldı. Yapılan toplantı neticesinde yönetim kurulumuz ve görev listesi;

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

AHMET GAFFAR AKARCA

BAŞKAN

FETHİ NARLI

BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET FATİH DERTLİ

BAŞKAN YARDIMCISI

İSMAİL KURTUL

BAŞKAN YARDIMCISI

HİKMET GÜMÜŞER

MUHASİP ÜYE

ŞEMS SEZAL

SAYMAN

MUSTAFA BÜYÜKDERELİ

GENEL SEKRETER

HARUN ÇİÇEKÇİ

AS BAŞKAN

SEDAT TEKİNŞEN

YÖN.KUR.ÜYESİ

VOLKAN DALYAN

YÖN.KUR.ÜYESİ

BARBAROS SEZAL

YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET CAN SULAR

YÖN.KUR.ÜYESİ

ONUR PARLAKYİĞİT

YÖN.KUR.ÜYESİ

AHMET DEDEOĞLU

YÖN.KUR.ÜYESİ

YAVUZ KARAÇAY

YÖN.KUR.ÜYESİ

LEVENT ALEYBEYOĞLU

YÖN.KUR.ÜYESİ

CÜNEYT BEYİT

YÖN.KUR.ÜYESİ

SAMET ARIĞ

YÖN.KUR.ÜYESİ

MUSTAFA ORAK

YÖN.KUR.ÜYESİ

BURAK ORHAN ARİFİOĞLU

YÖN.KUR.ÜYESİ

AHMET NAIL POLAT

YÖN.KUR.ÜYESİ

FARUK ESENCELİ

YÖN.KUR.ÜYESİ

FUAT TOPTAŞ

YÖN.KUR.ÜYESİ